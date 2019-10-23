Спорт

Псковичка стала сильнейшей на соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия в Ижевске

В Ижевске проходит первенство России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия среди юношей и девушек 2000 года рождения и моложе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском Центре спортивной подготовки, в соревнованиях принимают участие спортсмены из 47 регионов России. Всего 397 участников, из них 211 юношей и 186 девушек.

Псковскую область представляет спортсменка Центра спортивной подготовки Анна Веселова. Преодолев отборочный этап, квалификационный старт она стала сильнейшей в финальной стрельбе в упражнении «малокалиберный пистолет на дистанции 25 метров».