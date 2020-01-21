Спорт

В Великих Луках состоялось открытое Первенство города по самбо

Сегодня, 8 февраля, в Великих Луках в МАОУ ДО «СШ «Экспресс» (ул. Клевцова, 4) прошло открытое Первенство города по самбо памяти мастера спорта СССР, основателя школы самбо в городе Великие Луки Геннадия Марковского, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Геннадий Марковский воспитал массу спортсменов, победителей чемпионатов России, Белоруссии, Латвии. Долгое время возглавлял городскую и областную федерацию по самбо. Трагически погиб в декабре 2017 года. С тех пор в Великих Луках в честь спортсмена проводятся открытые турниры.

В сегодняшних соревнованиях приняли участие самбисты из Великих Лук, Пскова, Смоленска, Твери.

В результате упорного и тяжелого противостояния будут выявлены лучшие из лучших в нескольких возрастных и весовых категориях.