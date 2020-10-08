Спорт

10 уличных тренажеров установят рядом с воркаут-площадкой в Пскове

10 уличных тренажеров установят рядом с основной воркаут-площадкой в Пскове (улица Воеводы Шуйского, 9). Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Спортивно-технологическое оборудование будет включать указанные ниже виды тренажеров.

Уличный тренажер для тренировки грудных, дельтовидных мышц и мышц рук. В состав тренажера войдут две подставки под гантели, скамейка для выполнения упражнений лежа и скамья Скотта для сгибания рук на бицепс, три пары гантелей. Весь гантелей составит 11 кг, 16 кг и 18,5 кг.

Уличный тренажер для тренировки трехглавой мышцы плеча в положении стоя с изменяемой нагрузкой. Количество стальных дисков составит 6 штук весом по 2,5 кг (15 кг) и 8 штук по 10 кг (80 кг). Общий вес дисков - 95 кг.

Уличный тренажер для тренировки средней и малой ягодичных мышц в положении стоя с изменяемой нагрузкой. Количество стальных дисков составит 6 штук по 2,5 кг (15 кг) и 14 штук по 10 кг (140 кг). Общий вес дисков - 155 кг.

Уличный тренажер для тренировки мышц спины в положении стоя с изменяемой нагрузкой. Количество дисков составит 6 штук по 2,5 кг (15 кг) и 14 штук по 10 кг (140 кг). Общий вес дисков - 155 кг.

Уличный тренажер для тренировки дельтовидных мышц и мышц рук в положении сидя с изменяемой нагрузкой. Количество дисков составит 6 штук по 1,25 кг (7,5 кг) и 16 штук по 5 кг (80 кг). Общий вес дисков - 87,5 кг.

Уличный тренажер для тренировки двуглавой мышцы плеча в положении сидя с изменяемой нагрузкой. Количество дисков составит 6 штук по 1,25 кг (7,5 кг) и 16 штук по 5 кг (80 кг). Общий вес дисков - 87,5 кг.

Уличный тренажер для укрепления мышц пресса, груди, спины, плеч и рук.

Уличный тренажер для тренировки мышц спины и брюшного пресса.

Уличный тренажер для тренировки мышц спины, ног, рук и шеи. Количество дисков составит 6 штук по 2,5 кг (15 кг) и 10 штук по 10 кг (100 кг). Общий вес дисков - 115 кг.

Уличный тренажер для кардиотренировок в положении стоя.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 568 440 рублей 36 копеек.

Источник финансирования - средства бюджета города Пскова на 2020 год по отдельному мероприятию «Реализация проекта ER 78 "Promoting healthy lifestyles / HEALTHY" "Распространение здорового образа жизни" в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014-2020" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"».

Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 23 октября. Срок поставки товара (или завершения работы либо график оказания услуг) - в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.