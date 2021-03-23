Спорт

Псковичи завоевали медали на Кубке России по стрельбе из лука

Псковичи заняли призовые места на Кубке России по стрельбе из лука. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Соревнования проходили с 23 по 28 марта в тренировочном центре спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» в городе Алушта (Крым).

Псковские спортсмены заняли призовые места. Так, серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из блочного лука получила мужская команда в составе: мастера спорта России Егора Быстрова, мастера спорта международного класса России Сергея Кузнецова и мастера спорта России Игоря Николаева. Бронзовую медаль завоевала женская команда в составе: мастера спорта России Екатерины Корневой, заслуженного мастера спорта России Александры Савенковой и мастера спорта России Ники Снетковой.

«Поздравляем спортсменов и тренеров Виталия Андреева и Дмитрия Фазанова с успешными результатами и пожелаем удачи на чемпионате России по стрельбе из лука, который состоится в период с 29 марта по 2 апреля», - добавили в Центре.