Спорт

Стартует набор волонтеров на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Предварительный набор волонтеров для работы на 25-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках начнется 19 апреля, сообщает портал «Луки.ру».

Стать волонтером может любой желающий старше 18 лет. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету участника, которая размещена на официальном сайте встречи в разделе «Волонтеры» и отправить ее на почту куратора: z9791@yandex.ru. Заявки принимаются до 1 июня.

«Добавим, желающие стать волонтерами должны быть готовы к интересной, насыщенной эмоциями и событиями, но нередко круглосуточной и физически нелегкой работе. Обращаем внимание, что волонтеры — это люди, которые добровольно и безвозмездно готовы потратить свои силы и свободное время на пользу мероприятию», - прокомментировали в оргкомитете мероприятия.

25-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В период встречи состоятся следующие соревнования пилотов тепловых аэростатов:

— 26-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту (для российских пилотов, участвующих в соревнованиях);

— 13-й Кубок Дружбы (информация будет дополнительно);

— 16-й Кубок города Великие Луки (для пилотов не старше 1986 года рождения);

— 14-й Кубок Княгини Ольги (для всех пилотов-женщин, участвующих в соревнованиях).



Отмечается, что 10 лет подряд генеральным спонсором МВВвВЛ является ПАО «Газпром».