Спорт

«Барбадос» и «Аэролама» пролетят в небе над Великими Луками

Еще несколько пилотов подали заявки на участие в 25-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках, сообщает портал luki.ru.

В частности, на соревнованиях планируют выступить москвичи Георгий Бакулин и Евгений Чубаров; молодой пилот из Тулы Дмитрий Жохов; пилотесса из Кунгура, член женской сборной России по воздухоплавательному спорту Наталия Иванова; Михаил Найдорф из Долгопрудного; тульская пилотесса, член женской сборной России по воздухоплавательному спорту Юлия Селезнева; два великолучанина Сергей Никитин и Владимир Богданов; великолучанка Екатерина Ларикова. Также в великолукское небо поднимется пилот из Калуги Артем Бондаренко.



Кроме того, в адрес организаторов пришла заявка от пилотессы из Великого Новгорода Марины Федоровой; от Михаила Томурова из Йошкар-Олы и Эмиля Гилаева из Набережных Челнов.



Желание участвовать в соревнованиях аэронавтов в городе на Ловати изъявили Денис Володин из Москвы и член НРОО «Федерация воздухоплавательного спорта Нижегородской области» Сергей Лукьянов.



Помимо этого, в числе участников есть иностранный гость. За награды великолукской встречи воздухоплавателей готов побороться пилот из Армении Наири Барсегян.



19 апреля в адрес организаторов поступило еще три заявки от аэронавтов. В город на Ловати приедет семейная пара воздухоплавателей Диана Насонова и Дмитрий Кузьминых. Их яркие аэростаты «Аэролама» украсят небо над Великими Луками. Еще один яркий аэростат «Барбадос», которым управляет пилот из Тулы Олег Снетков также готов подняться в небо над Великими Луками.

Напомним, уже идет активный подбор команд, волонтеров, утвержден судейский состав, разрабатывается концепция сувенирной продукции, готов план мероприятий встречи.



Уже в десятый раз генеральным спонсором мероприятия станет ПАО «Газпром».