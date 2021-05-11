Спорт

Польский аэронавт примет участие в великолукской встрече воздухоплавателей

Польский аэронавт Витольд Филюс направил заявку в оргкомитет для участия в великолукской встрече воздухоплавателей. Об этом сообщается в группе «Встреча аэронавтов в Великих Луках» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Встреча аэронавтов в Великих Луках» в социальной сети «ВКонтакте»

Как сообщают в группе встречи, Витольд Филюс – один из самых именитых спортсменов-аэронавтов, он трижды был директором международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках. Как пилот, он шесть раз становился чемпионом Польши, дважды завоевал серебряную медаль в соревнованиях кубка Европы, имеет множество престижных международных наград. За выдающиеся спортивные успехи имя Витольда занесено на мемориальную доску Аллеи звезд спорта, которая находится в польском Владиславове. Он стал первым пилотом-аэронавтом, который был удостоен такой чести. У него не только более двадцати лет воздухоплавательного стажа, но и серьезный опыт организации и судейства соревнований самого высокого уровня.

В Великие Луки Витольд планирует приехать со своим сыном Томашем Филюсом. Томаш также прислал анкету на участие в адрес организаторов. Томаш является двукратным чемпионом Польши, также неоднократно выступал на международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках.

Напомним, что 25-я встреча воздухоплавателей состоится в Великих Луках с 11 по 17 июня. В рамках мероприятия пройдет 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, 13-й кубок Дружбы, 16-й кубок города Великие Луки и 14-й кубок Княгини Ольги (для всех пилотов-женщин, участвующих в соревнованиях).

Добавим, 10 лет подряд генеральным спонсором МВВвВЛ является ПАО «Газпром».