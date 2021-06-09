Спорт

Михаил Ведерников посетил стройку физкультурного комплекса под Себежем

В рамках рабочей поездке в Себежский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в поселке Сосновый Бор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона прибыл на стройку, чтобы проконтролировать темпы и качество работ на объекте. ФОКОТ возводится в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни» и проекта «Детский спорт» партии «Единая России».

Сейчас проект вышел на завершающую стадию реализации. В осмотре спортивного комплекса Михаила Ведерникова сопровождали и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, глава Себежского района Леонид Курсенков и депутат Псковского областного Собрания депутатов Дарья Козьякова.

В настоящее время уже готово основание спортивного комплекса, установлено ограждение и освещение, смонтированы хоккейные борта и трибуны, блок-контейнеры и тренажеры, уложено покрытие футбольного поля. Спортивно-технологическое оборудование на сумму 25 миллионов рублей поставлено в полном объеме. Начинается работа по устройству беговых дорожек и секторов, которые не удалось уложить раньше из-за погодных условий.

Этот спортивный объект будет всесезонным, рассказала Елена Чернышова. Отапливаемые раздевалки позволят заниматься спортом в осенне-зимний период, а установленное освещение сделает объект доступным для эксплуатации и в вечернее время.

Дарья Козьякова заметила, что в непосредственной близости с ФОКОТом располагаются помещения, где занимаются различные спортивные секции. Глава региона заметил, что таким образом с вводом объекта в эксплуатацию жители населенного пункта получат единое пространство для занятий спортом.

Псковский губернатор положительно оценил ход работ на объекте и уточнил, когда он будет полностью готов. Леонид Курсенков заверил, что все работы планируется закончить к празднику на Кургане Дружбы. Глава муниципального образования предложил в это время провести на ФОКОТе совместное спортивное мероприятие с участием белорусской стороны. Глава региона предложение поддержал.

Сегодня регионе проводятся работы по организации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на девяти площадках. В Себеже и Печорах работы находятся на завершающей стадии. В Дновском, Стругокрасненском, Дедовичском и Псковском районах ведется активное строительство. Планируется, что эти объекты будут сданы до осени. Кроме того, в 2021 году запланированы работы по подготовке основания и приобретению оборудования для ФОКОТов в Пскове, Великих Луках и Новоржеве, добавили в пресс-службе администрации региона.