Спорт

26 воздушных шаров поднимутся в небо над Великими Луками

26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту собрал в Великих Луках 25 участников из России и одного представителя зарубежья, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





На участие в соревнованиях заявилось 22 участника. Еще 6 воздухоплавателей выступят в категории «Фиеста» вне конкурса. Участники будут защищать честь Великих Лук, Воронежа, Великого Новгорода, Рязани, Тулы, Калуги, Москвы, Московской области, Кунгура, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы и Таганрога.



Международную составляющую фестиваля представляет воздухоплаватель из Еревана (Армения).

Добавим, торжественное открытие фестиваля состоится сегодня вечером. Сейчас, во время брифинга, пилоты обсуждают технику прохождения соревновательных маршрутов и правила безопасности в воздухе.