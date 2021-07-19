Спорт

В Пскове перенесли соревнования по воркауту

Запланированные на 24 июля соревнования по воркауту Workout Fest в Пскове (фристайл и троеборье) перенесли на неопределенный срок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

«Вместо этого мы решили потренироваться на воркаут-площадке по адресу: улица Воеводы Шуйского, 9. Приглашаем всех желающих присоединиться к тренировке по фристайлу и троеборью! Отработаем вместе проблемные вопросы, поделимся советами и с пользой проведем вечер, по-спортивному», - отметил он.

Тренировка пройдет 23 июля с 18.00 до 21.00.