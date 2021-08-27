Спорт

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Писковичах

Объявлен электронный аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: Псковский район, п. Писковичи, ул. Волкова, д. 11. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена - 36 млн 315,3 тыс. рублей. Аукцион проведут 3 сентября.

В состав объекта физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа включены:

• футбольная площадка 70х40 м с возможностью проведения тренировок на двух поперечных площадках;

• 2 круговые беговые дорожки длиной 200 м с бесшовным, полиуретановым покрытием на основе резиновой крошки;

• яма для прыжков в длину с дорожкой для разбега;

• универсальная площадка с бесшовным, полиуретановым покрытием на основе резиновой крошки с размещением баскетбольного и волейбольного полей, и устройством индивидуального ограждения;

• 2 спортплощадки (воркаут) с тренажерами, спортивным инвентарем и оборудованием с бесшовным, полиуретановым покрытием на основе резиновой крошки;

• спортплощадки для сдачи норм ГТО с бесшовным, полиуретановым покрытием на основе резиновой крошки;

• площадки между футбольным полем и беговыми дорожками, т.е. зоны безопасности поля для футбола, универсальной и спортивных площадок с бесшовным, полиуретановым покрытием на основе резиновой крошки;

• тротуары шириной 2,0 м.

Заказчик – Государственное казенное учреждение Псковской области «Управление капитального строительства». Дата окончания работ: в течение 82 дней с момента заключения контракта.