Спорт

В Псковской области выделят средства на содержание ФОКОТов в 2022 году

Необходимость учета в базовых бюджетных расходах муниципальных образований расходов на содержание и приобретение оборудования для новых дошкольных организаций, устройство ФОКОТов и содержание введенных в эксплуатацию спортивных сооружений пришкольных стадионов и ФОКОТов обсудили на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С каждым годом вводим новые сооружения, объекты, увеличиваются затраты на их эксплуатацию. Ввели "Машиностроитель" - нагрузка на бюджет значительно увеличилась в части его эксплуатации. Требуются дополнительные средства, чтобы его содержать и поддерживать в том виде, в котором он сейчас находится», - сказал глава администрации Пскова Борис Елкин.



«Это проблема не только города, она системная — по всей области вводятся физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Проблему надо решать на территории всего региона», - поддержал вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

Вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова ответила, что вопрос по ФОКОТам вопрос находится на контроле.



Согласительная комиссия рекомендовала собрать необходимую информацию от муниципальных образований по содержанию ФОКОТов, а по итогам первого квартала 2022 года внести в закон о бюджете необходимые изменения и довести необходимые суммы до районов.