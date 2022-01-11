Спорт

Определен подрядчик для строительства ФОКОТа у школы №20 в Пскове

Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа у естественно-математического лицея №20 на улице Текстильной, 18 в Пскове выполнит подрядная организация ООО «СТТ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Многофункциональный спортивный комплекс будет включать футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, воркаут-площадку, беговые дорожки и яму для прыжков.

Футбольное поле будет иметь искусственное покрытие и ограждения. Также будут обустроены секторы за футбольными воротами, боковые зоны, проведены системы поверхностного водоотведения и дренажа.

На стадионе установят уличные тренажеры и трибуну для болельщиков, рассчитанную на 100 посадочных мест. Набор спортивного оборудования включает силовые тренажеры, кардиотренажеры, снаряды для спортивной гимнастики, а также оборудование для волейбольной и баскетбольной площадок.

Кроме того, комплекс будет оснащен кабинками для судей и запасных игроков, автономным туалетом с пандусом для маломобильных групп населения.

Строительство ФОКОТа предусматривает устройство наружного освещения, установку системы видеонаблюдения, благоустройство зеленой зоны и посев газона.

Срок исполнения контракта – 31 августа 2022 года. Заказчиком работ выступает управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. Строительство проводится за счет средств, предусмотренных в бюджете города Пскова на 2021-2022 годы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».