Спорт

Псковские легкоатлеты стали обладателями трех медалей Кубка России

Псковские легкоатлеты стали обладателями трех медалей Кубка России, который проходил в подмосковном Жуковском. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

Псковичка Наталья Спиридонова стала победительницей в прыжках в высоту с результатом 1,93 метра, обновив свой личный рекорд.

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Константин и Филипп Шабановы стали призерами соревнований по бегу на 110 метров с барьерами. Константин показал результат 13,82 секунды и занял второе место, а Филипп занял третье место с результатом 13,88 секунды.

«Поздравляем спортсменов с отличными результатами, гордимся вами!» - отметили в администрации.