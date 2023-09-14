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Три команды примут участие в хоккейном турнире «Кубок вызова» в псковском Ледовом дворце

Спорт

Три команды примут участие в хоккейном турнире «Кубок вызова» в псковском Ледовом дворце

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Хоккейный турнир «Кубок вызова» состоится в псковском Ледовом дворце 17 сентября. Об это сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте». Фото: Псковский хоккей Участие примут три команды. Календарь турнира: 12.00 - ХК «Торнадо» – ХК «Беркут»;

13.15 - ХК «Торнадо» – ХК «Родина»;

14.30 - ХК «Родина» – ХК «Беркут»;

15.30 - награждение.