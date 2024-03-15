Спорт

Проблемы и перспективы олимпизма обсудят на конференции в Великих Луках 21 марта

II открытая научно-практическая конференция «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы» состоится в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель оргкомитета конференции, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.

Фото: группа «Великолукское городское краеведческое общество» в социальной сети «ВКонтакте»

Конференция будет посвящена 10-летию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи, а также 100-летию Великолукского уездного комитета по физической культуре.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.

