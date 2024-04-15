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Воркаут-площадка появится возле центра дополнительного образования в Локне

18.04.2024 14:28|ПсковКомментариев: 1

Кровлю здания Центра дополнительного образования Локнянского муниципального округа в поселке Локня отремонтируют к началу учебного года. Также на территории центра появится воркаут-площадка. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках личного приема граждан 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С вопросом о содействии в проведении ремонта кровли здания центра дополнительного образования и установке воркаут-площадки на прилегающей территории от лица родителей воспитанников и коллектива обратился педагог центра Александр Воробьев.

«Отработаем этот вопрос и за летний период все сделаем», - сказал временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Также был поднят вопрос об установке воркаут-площадки на территории центра. 

«Отработайте с Серавиным (заместителем губернатора Псковской области по внутренней политике - ред.). Я из резерва выделю средства на площадку», - поручил врио председателя комитета по образованию губернатор.

Теги: #локнянский муниципальный округ
Источник: Псковская Лента Новостей
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