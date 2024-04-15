Окружной этап Кубка Российского футбольного союза начинается в Великих Луках

Кубок Российского футбольного союза среди юношеских команд клубов Футбольной национальной лиги «Северо-Запад» начнется в Великих Луках сегодня, 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в футбольном клубе «Псков».
На поле встретятся команды мальчиков не старше 2010 года рождения. Лучшие смогут выступить в финальном этапе соревнований, который состоится с 15 по 26 июня в Саранске.
Четыре участника Кубка РФС (в том числе воспитанники Дениса Широкова, команда ФК «Псков» 2010 года рождения) сыграют между собой в два круга.
Расписание игр: