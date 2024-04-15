Спорт

Футболисты псковской «Бригантины» участвуют в «Кубке дружбы» в Новосибирске

Команда юношей 2011 года рождения (до 14 лет) псковской спортивной школы «Бригантина» во главе с тренером-преподавателем Сергеем Ивановым впервые участвует в традиционных международных соревнованиях по волейболу «Кубок дружбы», игры проходят в Новосибирске с 19 по 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

Всего в турнире играют 16 команд из 11 регионов России, а также Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.

Все команды поделили на четыре группы. По результатам жеребьевки «Бригантина» играет в группе «А» против коллективов из Санкт-Петербурга, Пермского края и Казахстана.

Сегодня, 20 апреля, состоялась первая встреча против казахстанской команды Ertis. Псковичи победили со счетом 2:0 (25:5, 25:17). Все матчи соревнований, за исключением финала и матча за 3 место, играются до двух побед.

Проект «Кубок дружбы-2024» реализуется с использованием гранта, предоставленного фондом президентских грантов. Организатор предоставил спортсменам команды официальную игровую форму турнира с номерами. В комплект формы входят футболка и шорты.