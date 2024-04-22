Спорт

Юный пскович стал победителем первенства России по таврелям

Владислав Виноградов стал первым в истории псковских таврелей победителем первенства России по таврелям среди юношей и девушек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация таврелей Псковской области

Первенство прошло в Москве 21 апреля. Соревнования проводились в трех возрастных категориях (младшая, средняя и старшая), определить сильнейших приехали 89 юных спортсменов из Краснодарского края, Пермского края, Москвы, Московской, Смоленской и Псковской областей.

Команда Псковской области под руководством тренеров Валентина Власова (Великие Луки) и Григория Шаранкова (Псков) общей численностью 17 человек была представлена во всех трех турнирах, каждый из которых играл по швейцарской системе в 7 туров, с контролем 10 минут на партию каждому игроку с добавлением 5 секунд после сделанного хода.

В младшей возрастной группе (2014 года рождения и младше) участвовали 26 человек. Отличный и для организаторов неожиданный результат показал пскович Владислав Виноградов, набрав 6 очков из 7. Мальчик занял первое место, став первым в истории псковских таврелей победителем первенства России после официального создания региональной федерации этого вида спорта.

В средней возрастной группе (2011-2013) лучшим из Псковской области стал Михаил Николаев, который набрал 4,5 очка из 7. Он занял 7 место из 35 участников.

В старшей возрастной группе (2006-2010) соревновались самые опытные и титулованные таврелисты. Лучший результат в команде Псковской области показал Титов Кирилл, 5 очков и 5 место из 28 человек.