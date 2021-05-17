Туризм

Названы города РФ, где туристы дерутся и не платят по счетам

В России начинается пора отпусков, а там, где большое скопление людей, неизбежно повышение преступности - так, «туристическими» лидерами по правонарушениям стали Петербург, Москва и Казань, а безопаснее всего в городах Золотого кольца, передает РИА Новости в компании «Delta Системы безопасности».

«Эксперты компании проанализировали более 200 тысяч тревожных вызовов на коммерчески объекты, связанные с туризмом - магазины, кафе, рестораны, отели, гостиницы за 2019 и 2020 года и пришли к выводу, что наибольшее количество правонарушений в отрезки с мая по сентябрь отмечается в Санкт-Петербурге, на втором месте – Москва, третье же место в так называемом рейтинге криминогенности занимает Казань. Спокойнее всего отдыхать в городах "Золотого кольца", здесь за 2019 и 2020 годы зафиксировано наименьшее количество правонарушений», - рассказали в Delta.

По их данным, складывается определенная тенденция по распределению типов правонарушений по городам. Так, в Москве чаще всего фиксируют случаи нарушения общественного порядка в отелях и развлекательных заведениях лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. «Показательная ситуация произошла в Москве в сентябре прошлого года. Один из посетителей боулинг-клуба, приехавший в столицу на время отпуска, вместо того чтобы сбивать кегли – начал сбивать людей на соседних дорожках, в результате чего была вызвана охрана, а мужчина был задержан», - поделились в компании.

А вот в Санкт-Петербурге жители и гости культурной столицы чаще всего пренебрегают оплатой счета в барах и ресторанах. Так, в июле прошлого года на летней веранде одного из ресторанов ужинала компания екатеринбуржцев и к оплате им предъявили счет в 20 тысяч рублей, граждане пытались скрыться, не заплатив, но у них не вышло. Как пояснили туристы, платить они не захотели из-за того, что им подали теплую водку.

В Сочи по типам правонарушений лидируют кражи, причем чаще всего это мобильные телефоны, кошельки и сумки, оставленные без должного присмотра на столах и стульях на открытых верандах ресторанов.

«В Краснодарском крае чаще всего фиксируют драки во всех их проявлениях. Драки в отелях между постояльцами, драки возле кафе, ресторанов и магазинов, драки между персоналом и гостями. Один из таких случаев произошел с путешествующими цыганами - они пытались вынести из магазина неоплаченные продукты, были остановлены кассиром и охраной, вернули товар, но развязался конфликт. Основной претензией цыган стало негостеприимное отношение персонала магазина, которые отказались путешественникам подарить выбранные ими продукты», - поделились в компании.