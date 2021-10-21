Туризм

Авиабилеты в Египет и Турцию подорожали до 450 тысяч рублей

Стоимость авиабилетов из Москвы на курорты Египта достигла 450 тыс. рублей на пассажира в один конец экономклассом. Такой ценник выдал агрегатор Aviasales на рейсы в Хургаду с вылетом 29 октября, пишет газета «Известия».

В этот день в продаже оставались билеты только на четыре рейса в Хургаду: один «Аэрофлота» (за 62,5 тыс. рублей) и три — его дочерней компании «Россия» (от 430 до 450 тыс. рублей). Места на рейс в Шарм-эш-Шейх продавались по меньшей цене: у «Аэрофлота» за 50 тыс. рублей, у «России» — 228-293 тыс. рублей, у Egyptair — 255-305 тыс. рублей.

Прямой перелет авиакомпании Nordwind 29 октября в Анталью из Москвы стоил 352 тыс. рублей.

На 7 ноября с курортов Египта в Москву стоимость авиабилетов варьировалась от 23 тыс. до 100 тыс. рублей. На Aviasales можно было купить билет из Антальи в Москву на 7 ноября от 23,4 тыс. рублей, из Хургады — от 45,5 тыс. рублей, из Шарм-эш-Шейха — от 65 тыс. рублей.

Цены взлетели на фоне резкого повышения спроса на перелеты на востребованные у россиян курорты Египта и Турции и быстрой заполняемости кресел в самолетах и отелях. Традиционно последние дни октября и первая неделя ноября для авиации — период высокого спроса в связи со школьными каникулами и выходными в честь празднования Дня народного единства 4 ноября. Но в этом году дополнительно к этому в России были введены нерабочие дни: начиная с конца октября (точная дата зависит от региона) и до 7 ноября включительно.