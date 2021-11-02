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Туризм

Россия возобновила чартерные рейсы на курорты Египта

09.11.2021 09:31|ПсковКомментариев: 0

Россия возобновила чартерные рейсы на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает РИА Новости. 

Ассоциация туроператоров сообщала, что благодаря чартерам туры подешевели на 20%. Представители туротрасли отмечали, что минимальная стоимость недельных чартерных туров в Египет сейчас составляет от 15 до 26 тысяч рублей.

Кроме того, сегодня возобновляется авиасообщение с Таиландом и еще 8 странами - Тунисом, Нидерландами, Норвегией, Швецией, Ираном, Оманом, Словенией и Багамами.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air получила допуск на полеты в Египет из международного аэропорта Псков имени святой княгини Ольги. В частности, рейсы по маршруту Псков - Хургада и Псков - Шарм-эш-Шейх планируется совершать по три раза в неделю.

Теги: #туризм #авиаперелеты #самолеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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