Туризм

Литва разрешит въезд россиянам с ПЦР-тестом с 31 марта

Власти Литвы с 31 марта разрешат въезд россиянам без сертификатов о вакцинации одобренными в Европе вакцинами. При пересечении границы нужна будет шенгенская виза и ПЦР-тест, сообщает компания-оператор визовых центров страны VFS Global.

«Начиная с 31 марта 2022 года, граждане могут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста (сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в Литву) или сертификата о вакцинации признанной в Литве вакциной», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Визовые центры Литвы в Москве, Санкт-Петербурге и городах, относящихся к консульским округам двух столиц, начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз для поездок со всеми целями. Подача документов осуществляется по предварительной записи.

«При подаче документов заявитель должен подтвердить, что въезд в Литву будет не ранее 31 марта 2022 года, независимо от цели поездки», - отмечается в сообщении.

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Визовые центры Литвы работают в 25 городах России. Помимо Москвы и Петербурга, это Архангельск, Калининград, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Смоленск, Уфа, Хабаровск.

Прямое авиасообщение между Россией и Литвой пока не возобновлено. Самый дешевый билет с пересадкой из Москвы в Вильнюс в апреле обойдется от 12 тыс. рублей.