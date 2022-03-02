Туризм

Псковский туристический центр борется за звание лучшего в России

Туристический информационный центр Псковской области борется за победу в конкурсе «Лучший ТИЦ России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИЦ.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

В этом году заявки на участие подали 68 организаций из 55 регионов.

По результатам конкурса будут выбраны 10 лучших туристско-информационных центров России. Сейчас на площадке клуба путешествующих по России проходит онлайн-голосование «Лучший ТИЦ России».

Проголосовать за Туристский информационный центр можно через сервис RussiaTravel.club.

Для голосования необходимо отсканировать QR-код или, авторизовавшись в боте RussiaTravel.club, отправить код голосования в мессенджер. У каждого ТИЦ свой уникальный код. Код Туристского информационного центра Псковской области – V27216. Голосование проводится до 9 марта включительно.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на ежегодной встрече туристско-информационных организаций, которая пройдет 13 марта в рамках международной туристической выставки «Интурмаркет-2022» в Москве.

Всероссийский конкурс «Лучший ТИЦ» проводится с 2017 года, как отраслевая награда, присуждается по итогам комплексной оценки работы ТИЦ за предыдущий год.