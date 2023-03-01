Туризм

Более трети россиянок хотят отправиться в романтическое путешествие на 8 Марта - опрос

Более трети россиянок мечтают отправиться в романтическое путешествие на 8 Марта и еще примерно столько же - устроить девичник. Эксперты изучили и выяснили основные предпочтения туристок. Женщинам предлагалось ответить на вопросы о том, как они хотели бы провести праздничный день, а также о том, куда они планируют отправиться в выходной.

Около 34% россиянок хотели бы отправиться в романтическую поездку, где отель был бы расположен в красивом месте, а в программу отдыха было бы включено посещение сауны и ужин вдвоем, пишет RuNews24.

Еще порядка 30% туристок из России мечтают в Международный женский день организовать девичник. Спокойный и домашний отдых на 8 Марта выбрали 19% участниц опроса.