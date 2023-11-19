Туризм

Туроператоры рассказали о росте стоимости новогодних предложений

Путешествия на новогодние даты подорожали на 20-50% по сравнению с прошлым годом, рассказали «Известиям» в туристических компаниях.

«Если говорить про поездки по России на Новый год, то в среднем их стоимость выросла на 10-20% по сравнению с годом ранее», — сообщили в пресс-службе туроператора «Алеан».

Там отметили, что по мере приближения праздников цены на новогодние заезды растут еще больше, поэтому если хочется куда-то поехать, то определяться нужно как можно быстрее.

«Значительно выиграли те туристы, которые начали подбирать варианты еще в августе-октябре. До середины октября в ряд отелей Краснодарского края, работающих по системе «всё включено», можно было купить новогодний тур со скидкой в 25%. А сейчас скидки есть уже только на даты после праздников», — отметили там.

Еще дороже обойдется отдых за границей — в среднем его стоимость за год выросла на 40-50%, рассказали «Известиям» в туристических компаниях Tez Tour и «Слетать.ру». Большинство отелей подняли цены в валюте, что в совокупности с упавшим рублем может ударить по бюджету.

По данным «Слетать.ру», в среднем за тур на Новый год в Таиланд россияне заплатили 393 тыс. рублей, в ОАЭ — 331 тысячу, а в Египет и Турцию — 207-217 тыс. рублей. Поездка по России обошлась в 72 тысячи. Чаще всего на новогодние праздники туристы оправляются отдыхать на 7-10 дней, вдвоем или с семьей.