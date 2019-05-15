Происшествия

За прошедшую неделю у жителей Псковской области изъяли около 140 незаконных орудий рыбного лова

Сотрудники Северо-Западного территориального управления Росрыболовства изъяли за прошедшую неделю в Псковской области 143 нелегальных орудия ловли рыбы и транспортное средство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе самого ведомстве.

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Кроме того, в управлении добавили, что его сотрудники выявили в Псковской области 37 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Штрафов было наложено на сумму 49,5 тысяч рублей. Взыскано штрафов - на сумму 10 тысяч рублей. Изъято - 152,2 килограмма водных биоресурсов.