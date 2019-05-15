Происшествия

Три года проведет в колонии грабитель, попытавшийся украсть сумку у псковички

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Пскова, обвиняемого в покушении на грабеж, совершенный с применением насилия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении указанного преступления.

В суде установлено, что в декабре 2018 года злоумышленник, находясь в Пскове у дома №16 по ул. Стахановской, с целью открытого хищения чужого имущества подошел к женщине и одной рукой схватил за ручки сумки, находившейся при ней, а второй рукой толкнул потерпевшую в спину, отчего та упала на землю. После этого обвиняемый стал руками вырывать сумку, которую потерпевшая пыталась удержать, и протащил женщину по земле, вновь причиняя ей физическую боль, то есть, применяя насилие не опасное для здоровья. Преступнику все же удалось вырвать сумку с находившимися в ней деньгами в сумме 4200 рублей, после этого он попытался скрыться с места преступления. Однако довести свой преступный умысел до конца и распорядиться похищенными денежными средствами он так и не смог, поскольку был задержан проходившими мимо гражданами.

По итогам рассмотрения дела, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств, а также отягчающего вину обстоятельства в виде особо опасного рецидива, суд назначил подсудимому наказание виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.