Происшествия

Великолукские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж

В ОМВД России по городу Великие Луки обратилась местная жительница с заявлением о том, что вечером 12 июля на улице Герцена неизвестный похитил у нее из рук женскую сумку. В ней были документы, пропуск на работу, мобильный телефон и кошелек с около 4000 рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен подозреваемый в совершении грабежа: безработный 23-летний житель Великолукского района.

Молодой человек ранее уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. Похищенное изъято. Проводится расследование.