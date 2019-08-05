Происшествия

Порхович ночью обокрал 17-летнюю девушку

В ОМВД России по Порховскому району 4 августа обратилась 17-летняя девушка. Она рассказала стражам порядка, что ночью на улице Ленина города Порхов неизвестный мужчина выхватил у нее из рук мобильный телефон, по которому потерпевшая вела беседу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицией «по горячим следам» установлен подозреваемый в совершении грабежа. Им оказался 40-летний местный житель. Мужчина не работает и ранее уже был судим. В содеянном он признался, а похищенное было изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 161 ч.1 «Грабеж» УК РФ.