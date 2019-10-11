Происшествия

Жителю Псковского района грозит до 5 лет колонии за угон иномарки нетрезвого знакомого

В Псковском районе 32-летнему местному жителю грозит до 5 лет колонии за угон автомобиля Volkswagen Passat, принадлежащего знакомому. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре муниципалитета, это преступление предусмотрено частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

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«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре добавили, что в ходе дознания установлено следующее: в середине сентября 2019 года злоумышленник находился в гостях у знакомого на даче в СНТ «Многа» Псковского района. В ходе совместного распития спиртного у злоумышленника возник умысел на угон принадлежащего его знакомому автомобиля Volkswagen Passat, после чего он вышел из дома, взял в гараже ключи от автомашины и уехал с места преступления, тем самым неправомерно завладев вышеуказанным автомобилем.