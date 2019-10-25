Происшествия

В Островском районе водитель получил срок из-за ДТП с 12-летней пострадавшей

В Островском районе суд назначил водителю год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком год 6 месяцев из-за ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Островской межрайонной прокуратуре, также суд взыскал в пользу девочки компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

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«Приговором Островского городского суда, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 264 УК РФ, - отметили в ведомстве. - Это статья - за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, что по неосторожности причинило тяжкий вред здоровью человека».

В прокуратуре отметили: в суде установлено, что в сентябре 2018 года мужчина, двигаясь на автомобиле по регулируемому перекрестку в Острове, при выполнении поворота - не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления, в салоне которого находилась 12-летняя девочка, и совершил столкновение. В результате нарушения водителем правил дорожного движения несовершеннолетней причины телесные повреждения, которые нанесли тяжкий вред здоровью.

«Приговор суда вступил в законную силу», - заключили в прокуратуре.