Происшествия

Великолучанка лишилась денег из-за звонка лжебанкира

С банковской карты великолучанки, поддавшейся на уловки незнакомца, списаны деньги. По версии следствия, жительнице Великих Лук, 1968 года рождения, на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются, якобы, снять деньги. И чтобы предотвратить это противоправное деяние необходимо срочно уточнить реквизиты карты. Горожанка сообщила требуемые данные. А через некоторое время с ее карты были списаны четыре тысячи рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Напомним, что подобный случай в регионе далеко не единичный. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области во избежание серьезных проблем быть в таких ситуациях предельно осмотрительными и внимательными.