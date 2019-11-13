Происшествия

Более 20 тонн груш уничтожены в Псковской области

Совместными действиями сотрудников Псковской таможни и Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявлена и уничтожена партия груш, незаконно ввезенных на территорию Российской Федерации, сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

В Себежском районе Псковской области сотрудники Псковской таможни выявили партию груш, незаконно ввезенную в Российскую Федерацию из Республики Беларусь. Груши перемещались без товаросопроводительных документов, какая-либо маркировка отсутствовала, страну происхождения установить не представлялось возможным.

Совместно с должностными лицами Россельхознадзора был проведен досмотр, в результате которого установлено, что вес груш составил 20 тонн, а стоимость товара свыше полутора миллиона рублей.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Груши уничтожены.