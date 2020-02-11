Происшествия

62-летняя псковичка поймана на контрабанде табачных изделий

Первым заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении 62-летней местной жительницы, обвиняемой в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в ходе следствия установлено, что в период с октября 2018 года по февраль 2019 года обвиняемая, вопреки требованиям законодательства об обороте табачных изделий на территории Российской Федерации, в ходе осуществления предпринимательской деятельности на Центральном рынке Пскова, осуществляла приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий – сигарет с фильтром, различных марок производства Республики Беларусь без акцизных марок Российской Федерации.

В ходе проведения следственных действий у обвиняемой изъято 19 461 пачка вышеуказанной табачной продукции Республики Беларусь без акцизных марок Российской Федерации на общую сумму 665 727 рублей 33 копейки.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.5 ст.171.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.