Происшествия

Подозреваемых в ограблении таксиста установили полицейские в Великих Луках

Подозреваемых в совершении грабежа в отношении водителя такси установили полицейские в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, ночью 12 февраля у дома по улице Холмской в машину такси сели двое молодых людей. С применением насилия незнакомцы похитили у водителя 1967 года рождения барсетку с деньгами, ключами от квартиры и документами. После этого они скрылись.

Потерпевший сразу же сообщил о произошедшем в ОМВД России по городу Великие Луки. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое безработных великолучан 2002 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время в рамках расследования устанавливается причастность подозреваемых и к другим противоправным деяниям, заключили в ведомстве.