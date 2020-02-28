Происшествия

В Идрице сотрудник магазина продала алкоголь подростку

В Себежском районе сотрудники полиции выявили факт продажи алкогольной продукции подростку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено, 5 марта в поселке Идрица в магазине по улице Михайлова продавец реализовала алкогольную продукцию, несмотря на то, что покупателем был несовершеннолетний. Причем, ранее она уже подвергалась административному наказанию за аналогичное правонарушение. Возбуждено уголовное дело.

УМВД России по Псковской области напоминает, что действующее федеральное законодательство устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции. В частности, розничная продажа алкоголя несовершеннолетним не допускается. «В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность. За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность», - отметили в ведомстве.