Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.

«Двадцать третьего мая в следственное управление поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней девочки. Установлено, что несовершеннолетняя ушла из дома днем 22 мая на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий 23 мая тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы», - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Санкции этой статьи предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

«В настоящее время следователями и криминалистами совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление», - отмечается в сообщении.