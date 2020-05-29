Происшествия

Тело второй девочки в Островском районе нашли в полутора километрах от места вхождения в воду

Сегодня в ходе поисковых мероприятий, проводимых в рамках доследственной проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по сообщению о безвестном исчезновении под Островом двух несовершеннолетних девочек, в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места вхождения в воду обнаружено тело второй пострадавшей.

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Девочки пропали два дня назад. С тех пор их разыскивали следователи, полицейские, сотрудники МЧС, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт» и местные жители.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, сейчас на месте обнаружения тела работают следователи. В ближайшее время будет проведена медицинская судебная экспертиза для установления причины смерти.