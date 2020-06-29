Происшествия

12-летний мальчик пропал в Куньинском районе

12-летний мальчик пропал в Куньинском районе. Как пишет газета «Наш путь», он ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Есть предположение, что направился в Великие Луки.





Его зовут Денис. Ребенок был одет в красные шорты и майку. Волосы светлые, кучерявые.



Как уточняет издание, полицейские, спасатели и росгвардейцы ищут мальчика в лесном массиве в Куньинском районе.





Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8-992-298-66-58, 8-953-240-70-15.