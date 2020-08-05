Происшествия

Андрея Федорова из Великих Лук с марта прошлого года ищет полиция

Полиция в Великих Луках продолжает установление местонахождения Фёдорова Андрея Викторовича 1976 года рождения. По имеющимся данным, 22 марта прошлого года он ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках. С тех пор родным неизвестно, где находится Андрей Федоров.

На момент исчезновения мужчина был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги с резиновым низом и матерчатым верхом.

По телефонам 8 (81153) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02 призывают позвонить тех, кто располагает информацией, которая поможет в розыске пропавшего мужчины.