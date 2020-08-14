Происшествия

Пенсионер пропал в себежском лесу

15 августа Юрий Фомичев 1936 года рождения ушел в лес из пгт Сосновый Бор и не вернулся. Рост мужчины 165 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза голубые. Он был одет в темно-синюю рубашку, спортивные штаны и резиновые сапоги, сообщается в группе «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсетях.

На поиски пенсионера в себежском лесу отправляются волонтеры отряда. Всех, кто собирается принять участие в поисках просят надеть одежду для леса, с собой взять фонари и перекус.

Сбор волонтеров состоится 16 августа с 00.10, место сбора: улица Солнечная, 42, у магазина «Пятерочка» в поселке Сосновый Бор.

Любую информацию о местонахождении пенсионера просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.