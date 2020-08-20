Происшествия

Трактор подожгли в Куньинском районе

Трактор сгорел в деревне Шалонино Куньинского района 20 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 21:35. Предполагается, что трактор умышленно подожгли.

В тот же день в 22:36 в деревне Кострецы Пыталовского района сгорело неэксплуатируемое строение. Причина возгорания - занесение постороннего источника огня.

А в Пскове на улице Милицейской в неэксплуатируемом здании горел мусор на площади 1 квадратный метр. Неосторожное обращение с огнем неустановленного лица стало возможной причиной возгорания.