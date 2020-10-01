Происшествия

10 тысяч пачек сигарет нашли на границе с Латвией в свекловичном жоме

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на таможенном посту ЖДПП Посинь предотвратили незаконный вывоз табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В одном из вагонов состава, который следовал в адрес латвийского получателя, были обнаружены сигареты различных марок. 10 тысяч пачек были упакованы в коробки и засыпаны гранулами свекловичного жома.

Ориентировочная стоимость скрытых от таможенного контроля товаров превышает 800 тысяч рублей.

Сигареты изъяты. Ведется выяснение всех обстоятельств дела.