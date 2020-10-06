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Пскович попытался украсть из магазина красную рыбу

06.10.2020 10:02|ПсковКомментариев: 2

30-летний житель Пскова попытался украсть из магазина красную рыбу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 5 октября в одном из магазинов на улице Труда в Пскове. После получения сигнала «Тревога» экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал мужчину, который пронес через кассовый узел рыбу стоимостью 1150 рублей, не заплатив за нее.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

Теги: #кража #Росгвардия #псков #рыба
Источник: Псковская Лента Новостей
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