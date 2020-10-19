Происшествия

Безработный попытался угнать «Форд» в Пустошкинском районе

В Пустошкинском районе безработный мужчина попытался уехать на чужом автомобиле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники районного отделения полиции по «горячим следам» раскрыли попытку неправомерного завладения транспортным средством.

По версии следствия, 19 октября около 17.00 от дома в деревне Никитино мужчина попытался угнать автомобиль «Форд Мондео». Иномарка оказалась не закрытой, а в ее салоне лежали ключи от замка зажигания. Однако завести мотор машины не удалось. Автовладелец вовремя подоспел на место происшествия и вызвал полицию.

Прибывшие стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался безработный житель Пустошкинского района 1963 года рождения. При задержании этот гражданин оказал полицейским сопротивление. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отделение полиции. Причем у мужчины обнаружили незарегистрированное охотничье ружье.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.