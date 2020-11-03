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Двух нарушителей поймали в Полистовском заповеднике благодаря фотоловушке

Двух нарушителей поймали в Полистовском заповеднике благодаря фотоловушке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Проверка одной из фотоловушек Полистовского заповедника. Фото: Александр Воронцов

«Лесные камеры расставлены по всей территории охранной и заповедной зоны, они снимают не только жизнь зверей, которые не прочь позировать в камеру, но и людей, нарушающих заповедный режим», - отметили в пресс-службе.

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В конце прошлой недели при проверке одной из фотоловушек сотрудники отдела охраны заметили двух человек, пересекающих заповедную территорию Полистовья. «Опергруппа заповедника немедленно среагировала и двинулась в ту же сторону, куда ушли люди. По следам удалось быстро отыскать транспорт нарушителей - два велосипеда, а вскоре и самих нарушителей - близ урочища Слепетное Локнянского района», - рассказали в заповеднике.

Велосипеды нарушителей. Фото: Михаил Парфенов

В прошлом году эти нарушители уже были оштрафованы за подобное нарушение. «В этот же раз им не удалось набрать ни одного грамма; и ягод на болоте нет, да и сотрудники отдела охраны Полистовского заповедника отреагировали вовремя, поэтому ущерб Полистово-Ловатской болотной системе нанесен минимальный», - пояснили в пресс-службе.

На мужчин составили два протокола по статье 8.39 КоАП РФ. За нарушение природоохранного режима им грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

Фото: Александр Воронцов

«Сбор клюквы разрешен только на выделенных участках в охранной зоне Полистовского заповедника с 10 сентября по 1 декабря при соблюдении правил бережного природопользования: можно собирать до 15 кг ягод на человека без использования средств, травмирующих растительный покров. Места, выделенные для сбора клюквы в охранной зоне заповедника, отмечены информационными аншлагами», - добавили в заповеднике.