Происшествия

Следователи ищут женщину с татуировками в виде лисы и дельфина

В рамках расследования уголовного дела устанавливается местонахождение Ирины Торбенковой, которая пропала без вести в 2020 году в Московской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

Ирина Торбенкова родилась 27 августа 1972 года рождения. Приметы: на вид 40 - 45 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы пепельные крашеные, глаза голубые.

Особые приметы: татуировки на левом запястье в виде черепа, на левой голени в виде лисы, на правой голени - в виде дельфина.

По результатам проведенных мероприятий установить местонахождение Торбенковой на территории Подмосковья не удалось, в связи с чем проводятся мероприятия по установлению ее местонахождения на территории других регионов.

Тем, кто располагает данными об обстоятельствах исчезновения женщины, необходимо обратиться в отдел криминалистики по телефону в Пскове 8(8112)29-13-73.