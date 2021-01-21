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«Оплата после пересечения»: кто и как возит из Беларуси нелегалов через псковские леса

21.01.2021 09:01|ПсковКомментариев: 1

На лодках и вездеходах, на легковушках и микроавтобусах тысячи людей пытаются прорваться через российско-белорусскую границу на эту сторону. В Беларуси общую границу никто не охраняет, а вот в псковских лесах нелегалов ждет сюрприз: местные жители сообщают на заставу о подозрительных машинах. Псковская Лента Новостей выяснила, сколько стоит незаконное пересечение границы, на какой срок можно оказаться за него в российской тюрьме, какими откровениями поделился организатор перевозок и почему граница закрыта даже для тех иностранцев, с которыми у нас безвизовый режим (коронавирус тут ни при чем).

 

«Было боязно»

«Ежедневно на нашем микроавтобусе. Минск - Питер. Без оснований на проезд. 100% пересечение границы». «Проведем ваше авто в объезд КПП». «Понедельник, ночь. Еду из Минска в Москву без общения с пограничниками. Паспорт любой. Оплата после пересечения». Социальные сети ломятся от подобных объявлений. Все имеют одинаковый смысл: незаконный въезд из Беларуси в Россию. Едут как граждане самой «синеокой» соседки, так и иностранцы. С началом пандемии Россия прекратила интенсивное транспортное сообщение с большинством стран мира, а в Беларусь все еще можно прилететь. А потом рвануть оттуда в Россию.

Общей границы у нас 1239 км, 305 из них проходят по территории Псковской области через леса, болота и по приграничному озеру Езерище. Едва ли не ежедневно журналисты получают сообщения из Пограничного управления об очередном задержании тех, кому была обещана «надежная» и «с гарантией» переправа.

Среди пяти иностранцев, задержанных в декабре в Невельском районе, оказался один с запретом на въезд в РФ, то есть раньше он уже нарушал российские законы.

За прошлый год наши пограничники задержали 2000 человек за попытку незаконного пересечения госграницы, в общей сложности они оштрафованы на 4,5 млн рублей. Среди задержанных есть граждане Беларуси, Израиля, Грузии, Узбекистана. Последний случай года произошел 31 декабря, когда пограничники остановили микроавтобус, в котором оказалось 20 человек, страстно желавших встретить Новый год в России. Только за новогодние праздники к этому числу добавились 180 нарушителей со штрафами на 360 тысяч рублей.

Тот, кто решит, что граница наша дырявая, потому из щелей и дует, глубоко заблуждается. У нас Союзное государство. Из-за этого на общей границе нет международных пунктов пропуска, а значит, иностранцы не могут напрямую попасть из Беларуси в Россию наземным транспортом.

Встреча с пограничниками явно не входила в планы пассажиров еще одной белорусской маршрутки.

Загвоздка еще и в том, что не все понимают особенности российско-белорусской границы. В частности, граждане тех стран, с которыми у нас и у белорусов безвиз. Казалось бы, можно свободно перемещаться между соседними государствами. Однако это не так. Более того, именно безвиз стал в свое время причиной ужесточения режима на границе. К этому вопросу мы еще вернемся, а пока предлагаем посмотреть видеозапись, оказавшуюся в распоряжении Псковской Ленты Новостей. В кадре гражданин Узбекистана рассказывает, как оказался в Псковской области.

«Прилетел в Минск из Ташкента с женой и племянником, - сообщает пограничникам задержанный. - Получил багаж, ко мне подошло много людей, предлагали услуги такси. Сказал, что мне надо ехать в Петербург. Попросили за это 40 тысяч рублей. Я согласился. Ехали примерно три часа. Когда остановились, подъехала другая машина, мне сказали, что нужно пересесть. Тогда я узнал, что мы будем границу пересекать незаконно. Заплатили 200 долларов, остальные деньги должны был заплатить второму водителю. Еще к нам села женщина, по дороге я узнал, что она гражданка Грузии. Сначала ехали по хорошей дороге, потом по лесу ехали, где только джип может проехать. Впереди ехала еще одна машина, водители общались по рации. Вскоре появилась машина, которая нас преследовала, мигала нам, чтобы мы остановились. Но наша машина не останавливалась. Водитель кому-то звонил, разговаривал нервно. Я тоже нервничал, в первый раз в такую ситуацию попал. Боялся за себя и семью, просил остановиться, но меня не слушали. Было боязно. Потом все-таки накричал на водителя. Ситуация такая, что мы могли попасть в ДТП, ехали на высокой скорости, наш шофер хотел оторваться. Когда это чуть-чуть получилось, я его убедил, чтобы он остановился, и мы вышли. К нам подошли пограничники. Никаких грубых слов с их стороны не было».

До Петербурга семья так и не добралась.

Местные звонят на заставу

Иностранцев за нарушение режима госграницы РФ ждет административный штраф от двух до пяти тысяч рублей и выдворение туда, откуда прибыли. Это если с документами все в порядке, в паспорте есть виза или она в силу гражданства не требуется. Другое дело, если нет документов, дающих право въезда в РФ. Тут уже подключается уголовный кодекс. Нарушителям границы светит штраф до 200 тысяч рублей либо два года в колонии. Если не просто нет визы, но еще и вынесен запрет на въезд в РФ (например, ранее иностранец уже был в гостях и отсидел тут срок) - штраф до 300 тысяч рублей либо до четырех лет заключения. В группе нарушителей каждому грозит до шести лет заключения, таким сроком может обернуться поездка со случайными попутчиками. За прошлый год 20 человек за незаконное пересечение границы в Псковской области привлечены к уголовной ответственности.

Понятно, почему водитель из рассказа гражданина Узбекистана так не хотел быть пойманным. Организаторам незаконного пересечения границы грозит до пяти лет лишения свободы (одиночкам) или до семи лет плюс штраф до 500 тысяч рублей (членам преступных групп). Сейчас суда ждут несколько организаторов криминального пересечения границы.

Через озеро Езерище нелегалы пытаются попасть в Россию на лодках.

Случаи почти все как под копирку. Вот 13 января у деревни Дубокрай в Невельском районе местный житель заметил легковушку и микроавтобус, двигавшиеся со стороны Беларуси. Мужчина обратил внимание на иностранные номера и позвонил на заставу (сигналы от жителей окрестных деревень - случай нередкий). Выехал наряд, машины остановили, предположение о незаконном пересечении границы подтвердилось.

В конце прошлого года в белорусской прессе были опубликованы откровения жителя Минска, который 1 сентября попался в Невельском районе с полным автобусом армян.

«Когда наступил коронавирус, спрос на пассажирские перевозки по Беларуси резко упал, - рассказывал минчанин. - Ну я и попробовал возить из Минска в Москву. Оказалось, это незаконно. Ну как оказалось... Да, конечно, я знал. Все обходными путями. Куча вариантов была — и с трактором, и с проводниками. Этим занималась большая команда. Там у каждого свои функции, все расставлены по позициям. Один впереди едет, информирует, другой сзади сопровождает. В общем, довольно сложная схема».

Житель Минска (крайний слева) наладил поток пассажиров в Россию.

Также он поделился наблюдениями «коллег» по бизнесу, которые продолжили заниматься «перевозками». С осени от них посыпались жалобы: границу мониторят с помощью дронов, нарушителей догоняют на квадроциклах.

Раскаяние в прессе помогло смягчить наказание, и суд в Невеле вынес решение о штрафе в 100 тысяч рублей. Несколькими месяцами ранее другой перевозчик был осужден на полгода колонии-поселения. Пассажиры, как правило, отделываются штрафами.

«Иностранцы зачастую только по дороге в Россию узнают, что их путешествие будет долгим и непростым, - говорят в региональном погрануправлении. - Преодолевать им придется леса и поля. Их будут перевозить через границу по грязи на тракторе, вплавь по озеру на деревянной лодке, и даже в спешке могут высадить на подъезде к российской границе в совсем неизвестном им месте, в связи с опасением задержания и привлечения к ответственности правоохранителями».

Казус безвиза

Отдельно подчеркнем: иностранцы могут прибыть в Россию из Беларуси по воздуху. Прямо сейчас авиабилет из Минска до Москвы можно купить за 10-15 тысяч рублей. В международном терминале российского аэропорта иностранцы с такого рейса пройдут полный контроль.

А вот по земле перемещаться между двумя странами могут только их граждане, россияне и белорусы. Всем прочим хода нет. И коронавирус тут ни при чем, однако пандемия поставила проблему транспортного сообщения и вынудила иностранцев искать пути в Россию.

Одиночки порой бредут пешком. Как раз такой нарушитель показывает в присутствии понятых свой путь в Россию.

Такие правила действуют с конца 2016 года, они заработали перед тем, как Беларусь ввела пятидневный безвизовый режим с гражданами 80 стран.

С началом пандемии в марте три контрольных поста в Себежском районе - Долосцы, Лобок, Байдаково - были усилены. Проехать все еще могут только граждане России и Беларуси. Теперь - исключительно с вескими основаниями. В их числе похороны, уход за родственниками, воссоединение семьи, лечение. Иностранцам все еще нет хода, так как посты не превратились в международные автомобильные пункты пропуска.

Юлия Магера

Теги: #граница #Беларусь
Источник: Псковская Лента Новостей
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